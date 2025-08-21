MENU
Ολιγωρία στην άμυνα του ΠΑΟΚ και προβάδισμα για την Ριέκα με τον Μέναλο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
Ο Λούκα Μέναλο εκμεταλλεύτηκε την απροσεξία στην άμυνα του ΠΑΟΚ και με κεφαλιά έπειτα από στημένη φάση, έδωσε το προβάδισμα στην Ριέκα στο 39'.

Δείτε το γκολ:

