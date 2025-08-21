MENU
Μπήκε ο Ελίασον, μπήκε και το γκολ, 1-1 η ΑΕΚ! (vid)

Εννιά λεπτά ήταν αρκετά για τον Σουηδό winger που πέρασε ως αλλαγή στο 66' και στο 75' ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση!
