Μπήκε ο Ελίασον, μπήκε και το γκολ, 1-1 η ΑΕΚ! (vid)

Εννιά λεπτά ήταν αρκετά για τον Σουηδό winger που πέρασε ως αλλαγή στο 66' και στο 75' ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση!