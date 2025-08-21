Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Μπήκε ο Ελίασον, μπήκε και το γκολ, 1-1 η ΑΕΚ! (vid) 21-08-2025 22:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ RSC Anderlecht ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Νίκλας Ελίασον 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εννιά λεπτά ήταν αρκετά για τον Σουηδό winger που πέρασε ως αλλαγή στο 66' και στο 75' ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση! «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr Καλοκαίρι τέλος: Πώς θα είναι ο καιρός τον Σεπτέμβρη σύμφωνα με τα Μερομήνια instanews.gr Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Σε σοκ η Αθήνα μετά την απόφαση της Γαλλίας instanews.gr Το 'πε και το 'κανε: Ολικό λίφτινγκ από τον Βιτόρια… menshouse.gr 4€ στο χωράφι, 22€ στο σούπερ μάρκετ: Το φρούτο που κάποτε αγόραζαν όλοι, έγινε πλέον είδος πολυτελείας στην Ελλάδα menshouse.gr Ο ορισμός του δεκαριού: Τα στοιχεία του παιχνιδιού του Ταμπόρδα που κάνουν τη διαφορά menshouse.gr Στη θέση που πονάμε: Ο Γιοβάνοβιτς βρήκε ένα 6άρι με όλα τα στοιχεία που έψαχνε menshouse.gr Μπήκε ο Ελίασον, μπήκε και το γκολ, 1-1 η ΑΕΚ! (vid) SHARE