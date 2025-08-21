MENU
Η Ριέκα κάνει το 1-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Μέναλo! (vid)

H Ριέκα κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ με άπιαστη κεφαλιά του Μέναλο για το 1-0!

Δείτε το γκολ των Κροατών:

