Ανοίγει το σκορ η Σάμσουνσπορ με κεφαλιά του Τόμασον! (vid)

Η Σάμσουνσπορ «παγώνει» το ΟΑΚΑ στο 51΄ με τον Τόμασον να νικά στον αέρα τους πάντες και να δίνει προβάδισμα στην τουρκική ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Δείτε το τέρμα των Τούρκων:

