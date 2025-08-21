Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ανοίγει το σκορ η Σάμσουνσπορ με κεφαλιά του Τόμασον! (vid) 21-08-2025 22:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Samsunspor Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Σάμσουνσπορ «παγώνει» το ΟΑΚΑ στο 51΄ με τον Τόμασον να νικά στον αέρα τους πάντες και να δίνει προβάδισμα στην τουρκική ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δείτε το τέρμα των Τούρκων: «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr Ο ορισμός του δεκαριού: Τα στοιχεία του παιχνιδιού του Ταμπόρδα που κάνουν τη διαφορά menshouse.gr Καλοκαίρι τέλος: Πώς θα είναι ο καιρός τον Σεπτέμβρη σύμφωνα με τα Μερομήνια instanews.gr Το 'πε και το 'κανε: Ολικό λίφτινγκ από τον Βιτόρια… menshouse.gr 4€ στο χωράφι, 22€ στο σούπερ μάρκετ: Το φρούτο που κάποτε αγόραζαν όλοι, έγινε πλέον είδος πολυτελείας στην Ελλάδα menshouse.gr Στη θέση που πονάμε: Ο Γιοβάνοβιτς βρήκε ένα 6άρι με όλα τα στοιχεία που έψαχνε menshouse.gr Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Σε σοκ η Αθήνα μετά την απόφαση της Γαλλίας instanews.gr Ανοίγει το σκορ η Σάμσουνσπορ με κεφαλιά του Τόμασον! (vid) SHARE