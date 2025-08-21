Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ: «Χάρισε» αποβολή στον Γιουκσέλ ο Μουνουέρα!

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα συνεχίζει... από εκεί που σταμάτησε απέναντι στον Παναθηναϊκό, «χαρίζοντας» αποβολή σε παίκτη της Σαμσουνσπόρ στο πρώτο ημίχρονο.

Το SDNA ανέλυσε τα πεπραγμένα του Ισπανού ρέφερι κόντρα στο «Τριφύλλι», με τον ίδιο να φροντίζει να συνεχίσει την κάκιστη παράδοση που έχει «χτίσει» απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, ο Μουνουέρα αρνήθηκε να δώσει φάουλ για τους γηπεδούχους λίγο έξω από την περιοχή και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γιουκσέλ, ο οποίος έκανε... διπλό χέρι προσπαθώντας να σταματήσει τον Τετέ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε «κιτρινιστεί» και επομένως η τουρκική ομάδα θα έπρεπε να μείνει με 10 παίκτες, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και από την στιγμή που η φάση έλαβε χώρα εκτός περιοχής, δεν είχε δικαίωμα να παρέμβει και ο VAR, για να διορθώσει την κατάσταση...

Μάλιστα, ο μοναδικός που τιμωρήθηκε είναι ο... Ρουί Βιτόρια, που δέχτηκε κάρτα για διαμαρτυρία.