Χρόνος ανάγνωσης 1' EUROPA CONFERENCE LEAGUE Αστοχεί από «θέση βολής» ο Γκατσίνοβιτς για την ΑΕΚ! (vid) 21-08-2025 21:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ RSC Anderlecht ΠΡΟΣΩΠΑ Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς «σπατάλησε» μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΚ, έτσι ώστε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια κόντρα στην Άντερλεχτ. Δείτε την ευκαιρία του Γκατσίνοβιτς: