Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Τουμπά (vid) 21-08-2025 21:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Samsunspor ΠΡΟΣΩΠΑ Αχμέντ Τουμπά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Παναθηναϊκός «σπατάλησε» ακόμη μία καλή στιγμή κόντρα στην Σάμσουνσπορ με το σουτ του Τουμπά να φεύγει λίγο άουτ. Δείτε την ευκαιρία του Τουμπά: «Είμαι αμφίβιο»: Η τελευταία παράσταση του σέντερ με το μυαλό πλέι- μέικερ που έφυγε πολύ νωρίς menshouse.gr «Επαναλαμβανόμενη βίαιη προσομοίωση βιασμού»: Τι συνέβη στην σκηνή με την κασκαντέρ που ο Κέβιν Κόστνερ κατηγορείται ότι έσπασε το πρωτόκολλο menshouse.gr Έφυγαν σχεδόν όλοι: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» dailymedia.gr Είχε χρόνια να κάνει τέτοια μεταγραφή ο ΠΑΟ menshouse.gr Εμφράγματα και εγκεφαλικά μετά τα COVID εμβόλια: Η σκληρή αλήθεια που δείχνουν τα νούμερα νέας μελέτης instanews.gr Μετά τον Ζαφείρη: Τα τελευταία κομμάτια του μεταγραφικού παζλ του ΠΑΟΚ που κάνουν πράξη όλες τις επιθυμίες του Λουτσέσκου menshouse.gr Η απόλυτη ανατροπή με τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr «Όλα στο μυαλό σου είναι»: Ο Αύγουστος Κορτώ είπε το πιο σωστό με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη dailymedia.gr Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Τουμπά (vid) SHARE