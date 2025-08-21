MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Τουμπά (vid)

0
Ο Παναθηναϊκός «σπατάλησε» ακόμη μία καλή στιγμή κόντρα στην Σάμσουνσπορ με το σουτ του Τουμπά να φεύγει λίγο άουτ.

Δείτε την ευκαιρία του Τουμπά:

