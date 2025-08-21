MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η μεγάλη ευκαιρία του Σφιντέρσκι για τον Παναθηναϊκό! (vid)

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ στο ματς κόντρα στην Σάμσουνσπορ, αλλά ο Σφιντέρσκι αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Δείτε τη μεγάλη φάση των «πράσινων»:

