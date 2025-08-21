MENU
Πίσω στο σκορ η ΑΕΚ από τη... βολίδα του Ντόλμπεργκ! (vid)

Η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ από τον «κεραυνό» του Κάσπερ Ντόλμπεργκ στο 21ο λεπτό του αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση.

Δείτε το γκολ της Άντερλεχτ:

