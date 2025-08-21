Με Οζντόεφ και Ιβανούσετς η αρχική 11άδα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (pic)

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα βρεθεί στο «πλάι» του Σουαλιό Μεϊτέ στο κέντρο, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς θα ξεκινήσει στο «10» - Η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου

Αποστολή στην Κροατία

Ο Ρώσος χαφ βρίσκεται τελικά στην αρχική σύνθεση του Ρουμάνου τεχνικού, με τον Μαντί Καμαρά να έρχεται από τον πάγκο, ενώ μεσοεπιθετικά δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, με τον Κωνσταντέλια στ΄αριστερά και τον Ιβανούσετς στο «10».

Ο Γίρι Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τα δεξιά προς τ΄αριστερά από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Ο Οζντόεφ μαζί με τον Μεϊτέ θα συνθέσουν την δυάδα του άξονα, με τον Λούκα Ιβανούσετς σε πιο «ελεύθερο» ρόλο. Στα «φτερά» οι Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλιας με βασικό φορ τον Τσάλοβ.

Για την Ριέκα, ο Ζλόμισλιτς θα είναι ο βασικός πορτιέρε, οι Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς και Ντέβετακ θα συνθέσουν την γραμμή της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά, ενώ ο Ντάντας με τον Πέτροβιτς θα κινούνται στον χώρο του κέντρου.

Πίσω από τον φορ Φρουκ θα αγωνιστούν οι Γιάνκοβιτς στο «10», Μέναλο στ΄αριστερά και Εντοκίτ στο δεξί «φτερό».