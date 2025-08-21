Τζολάκης: «Να κατακτήσουμε και φέτος το νταμπλ»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, δύο ημέρες πριν την έναρξη της Stoiximan Super League και την αναμέτρηση κόντρα στον ASTERA AKTOR στο Φάληρο (23/8, 20:00).

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για τις προσδοκίες του ενόψει της νέας σεζόν: “Οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι άλλες από το να κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή. Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Το να διατηρηθείς στην κορυφή είναι πιο δύσκολο από το να φτάσεις εκεί, οπότε εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε τον ίδιο ζήλο, να ξεκινήσουμε πολύ καλά την σεζόν και να κοιτάμε παιχνίδι το παιχνίδι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα”.

Για το ματς με τον ΑSTERA κAKTOR: “Πέρσι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον Αστέρα, επομένως φέτος θα είναι μια καλή πρόκληση για μας ώστε να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, αφού πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Σίγουρα θα μας λείψει ο κόσμος και η στήριξη που μας παρέχει κάθε φορά, αλλά θα μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για την εποχή θεωρώ πως βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο”.