Μεντιλίμπαρ: «Να μπούμε όπως πρέπει στη σεζόν, ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να ξεκινήσει βασικός ακόμη και αν δεν είχαμε απουσίες»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στην έναρξη της σεζόν το προσεχή Σάββατο με αντίπαλο τον ASTERA AKTOR (23/8, 20:00), αλλά και στον νεαρό Σταύρο Πνευμονίδη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για τις πρώτες του σκέψεις ενόψει της έναρξης της σεζόν: “Η πρώτη μου σκέψη είναι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα για να μπούμε όπως πρέπει στη σεζόν. Οι τρεις εβδομάδες που περάσαμε στην Ολλανδία ήταν πολύ καλές.

Γυρίσαμε με καλές εικόνες από την ομάδα μας και πιστεύουμε πως θα πάει καλά το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο αυτό δεν το ξέρεις μέχρι να παίξεις το πρώτο παιχνίδι”.

Για το πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό καλύτερο από τον περσινό: “Θα συμβιβαζόμασταν με το να πετυχαίναμε τα ίδια που πετύχαμε την περσινή σεζόν. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα το Κύπελλο και τερματίσαμε στις οκτώ πρώτες θέσεις στο Europa League.

Φαντάζομαι πως αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο φέτος στο Champions League. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια καλή εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, να παίζουμε καλά και να έχουμε ομαλότητα μέσα στη σεζόν μας”.

Για το ματς με τον ΑSTERA AKTOR: “Είναι αλήθεια πως πέρσι ηττηθήκαμε στην Τρίπολη και δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε ούτε στην έδρα μας. Από όσα έχω δει, ο Αστέρας συνεχίζει να έχει την ίδια δυναμική που είχε πέρσι και διατηρεί το ίδιο επίπεδο.

Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι γιατί ξέρουμε πως θα χρειαστεί να υποφέρουμε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά, κρατώντας υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την ομάδα.

Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του άδειου γηπέδου, καθώς όταν είναι ο κόσμος μας εκεί, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού”.

Για το αν οι απουσίες στην επίθεση παρουσιάζουν μια ευκαιρία για τον Πνευμονίδη: “Ακόμα και αν δεν είχαμε καμία απουσία, πάλι ο Πνευμονίδης θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο αρχικό σχήμα”.