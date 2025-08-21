Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα και Σφιντέρσκι η ενδεκάδα κόντρα στην Σαμσουνσπόρ

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ, δίνοντας φανέλα βασικού στους Μπακασέτα και Σφιντέρσκι. Στον πάγκο ο Καλάμπρια.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται στις 21:00 την Σαμσουνσπόρ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Play-Offs του Europa League, με στόχο να πάρει τη νίκη που θα θέσει τις βάσεις πρόκρισης στην League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Φίλιπ Τζούρισιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Πελίστρι και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ και Μπρέγκου.

Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Τομασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου, Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά, Μουαντιλματζί.