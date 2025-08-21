Τα Facts & Figures του Ριέκα - ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:
- «Αυτή είναι η έκτη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Κροατία και σε όλες έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση αν είναι σε νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά και να προχωρήσει στην επόμενη φάση αν τις έχει συναντήσει σε όμιλο.
- Η πρώτη αντίπαλο ήταν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ τη σεζόν 2010-11 για τη φάση των ομίλων του Europa League. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 επικράτησε με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας χάρη στο γκολ του Βλάνταν Ίβιτς, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2010 πήρε τη νίκη με 1-0 και στην Κροατία χάρη στο γκολ του Δημήτρη Σαλπιγγίδη.
- Επόμενη αντίπαλος του ήταν η Λοκομοτίβα για τον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League 2015-16 και ενώ ο Δικέφαλος είχε ηττηθεί με 2-1 στην Κροατία, επικράτησε με 6-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο.
- Το 2021-22 ήταν η σειρά της Ριέκα να επισκεφθεί την Τούμπα για τα Playoffs του Conference League και η ισοπαλία 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων με την ρεβάνς της Κροατίας να τελειώνει με νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 που του έδωσε και την πρόκριση στους ομίλους.
- Το 2023-24 βρήκε απέναντι του δύο ομάδες από την Κροατία, με την Χάιντουκ Σπλιτ να είναι ο αντίπαλος του στα προκριματικά του Conference League και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρίσκεται απέναντι του στη φάση των “16” της διοργάνωσης.
- Με τη Χάιντουκ Σπλιτ υπήρξε λευκή ισοπαλία στην Κροατία και στην Τούμπα ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-0 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου απέκλεισε τη Χαρτς από τη Σκωτία και αγωνίστηκε στους ομίλους της διοργάνωσης.
- Στη φάση των “16” ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 στο πρώτο ματς στην Κροατία και στη ρεβάνς της Τούμπας επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 και βρέθηκε στους “οκτώ” του Conference League.
- Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 10 αγώνες με ομάδες από την Κροατία εντός και εκτός έδρας, όπου μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.»