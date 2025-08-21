Τα Facts & Figures του Ριέκα - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Ριέκα (21/8 21:45) στην Κροατία, με τον Δικέφαλο να παραθέτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»: «Αυτή είναι η έκτη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ομάδα από την Κροατία και σε όλες έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση αν είναι σε νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά και να προχωρήσει στην επόμενη φάση αν τις έχει συναντήσει σε όμιλο.

για τον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League 2015-16 και ενώ ο είχε ηττηθεί με 2-1 στην , επικράτησε με 6-0 στη ρεβάνς και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Το 2021-22 ήταν η σειρά της Ριέκα να επισκεφθεί την Τούμπα για τα Playoffs του Conference League και η ισοπαλία 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων με την ρεβάνς της Κροατίας να τελειώνει με νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 που του έδωσε και την πρόκριση στους ομίλους.

