ΑΕΚ: 30 φίλοι της Ένωσης στις προσαγωγές, ελεύθεροι όλοι μετά το ματς

Όπως διαβάσατε νωρίτερα η ένταση των οπαδών της ΑΕΚ με τις προκλητικές βελγικές αρχές στην πλατεία «Grand Place» έφερε προσαγωγές - Δείτε αποκαλυπτικό βίντεο, από την στιγμή που η αστυνομία των Βρυξελλών εγκλωβίζει τον κόσμο.

Σύμφωνα με την τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσαγωγές αφορούν 30 Έλληνες πολίτες και κατ' επέκταση φίλους της Ένωσης και 31 Γάλλους πολίτες. Απ’ αυτούς τους 61, οι 60 είναι προσαγωγές και η 1 είναι κράτηση κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να κινηθούν άλλες διαδικασίες για την συγκεκριμένη μεμονωμένη περίπτωση.

Το σίγουρο είναι πως ΟΛΟΙ οι Έλληνες πολίτες και φίλοι της ΑΕΚ, θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ. Οι προκλητικές βελγικές αρχές και η αστυνομία των Βρυξελλών, δικαιολόγησαν αυτές τις πρακτικές λέγοντας πως υπήρχε εντολή προς τον κόσμο της ΑΕΚ να μην πάει σε τουριστικά μέρη όπως την πλατεία «Grand Place».

Μερίδα οπαδών της Ένωσης κινήθηκε στους γύρω δρόμους και υπήρξε η σχετική ένταση, το... ντου της βελγικής αστυνομίας και ο εγκλωβισμός για ωρα των 61 Ελλήνων και Γάλλων πολιτών. Μάλιστα, η βελγική αστυνομία έκανε ταυτοποίηση σε όλους με απαίτηση να είναι στα γόνατα και με ψηλά τα χέρια (!), με απίθανες... τριτοκοσμικές πρακτικές.

Πρέπει να τονίσουμε πως άνθρωποι της ΑΕΚ εξ αρχής βρέθηκαν στο μέρος όπου υπήρξε η ένταση και σε συννενόηση με τις προξενικές αρχές υπήρξαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Το δεδομένο επαναλαμβάνουμε είναι πως οι 30 Έλληνες πολίτες και φίλοι της ΑΕΚ, θα είναι ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ....

Η στιγμή που η βελγική Αστυνομία εγκλωβίζει τον κόσμο της ΑΕΚ: