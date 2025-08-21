Ολυμπιακός: Έγιναν «καπνός» πάνω από 2.500 εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό

Με γοργούς ρυθμούς εξαντλούνται τα «μαγικά χαρτάκια» για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο (30/08, 19:00), με τους φίλους των Πειραιωτών να έχουν ήδη αγοράσει 2.500 εισιτήρια!

«Ερυθρόλευκο» αναμένεται να... ντυθεί το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μεταξύ της τοπικής ομάδας και του Ολυμπιακού (30/08, 19:00).

Και αυτό γιατί ήδη οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας έχουν «εξαφανίσει» 2.500 εισιτήρια από την πρώτη κιόλας ημέρας διάθεσης τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Πειραιώτες θα έχουν στο πλευρό τους περισσότερους από 15.000 φιλάθλους μετά την έγκριση του σχετικού τους αιτήματος.

Από την Παρασκευή (22/08) από τη 13:00 το μεσημέρι θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου.