Ανακοίνωσε Μπαντέ με 30 εκατομμύρια η Λεβερκούζεν! (pic)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την απόκτηση του Λοΐκ Μπαντέ από την Σεβίλλη έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Μπαντέ αποχώρησε από την ομάδα της Ισπανίας με την οποία πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις και πλέον μετακομίζει στην Bundesliga για λογαριασμό της Λεβερκούζεν με στόχο να «θωρακίσει» τα μετόπισθεν της.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την γερμανική ομάδα και δηλώνει πανέτοιμος για την νέα πρόκληση της καριέρας του.

Με τη Σεβίλλη μέτρηση πέρσι στη La Liga 32 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του.