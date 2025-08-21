Πιο ώριμος από ποτέ: Νέα πρόκληση στην καριέρα του… 28χρονου Ζοζέφ Μιναλά!

Ο θρυλικός Ζοζέφ Μιναλέ έγινε 28 ετών και συνεχίζει την καριέρα του στα γήπεδα της Μάλτας.

Το άλλοτε παιδί - θαύμα της Λάτσιο… μεγάλωσε! Έγινε 28 ετών και μπορεί να μην έκανε την καριέρα που πιθανώς να περίμενε στα γήπεδα της Serie A, εντούτοις εξακολουθεί να βρίσκεται στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η Μάρσαξλοκ, ομάδα πρώτης κατηγορίας της Μάλτας, έκανε ένα από τα μεταγραφικά μπαμ του καλοκαιριού, αφού συμφώνησε με τον θρυλικό Ζοζέφ Μιναλά, ο οποίος είναι κάτοικος Μάλτας από 2023, μετά από περάσματα σε Λετονία και Κίνα!

Ο… 28χρονος Καμερουνέζος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, σε μία μεταγραφική κίνηση που για… ευνόητους λόγους έγινε viral στο διαδίκτυο.