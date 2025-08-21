Ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ έμαθε πιθανούς αντιπάλους στο Youth League

Ο ΠΑΟΚ, μετά την κατάκτηση του περσινού Κυπέλλου Κ19 στο Ηράκλειο της Κρήτης, γνωρίζει πλέον το «μονοπάτι» του στο φετινό Youth League, στην «ευρωπαϊκή» του επιστροφή.

Η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία της για τη φετινή «ευρωπαϊκή» σεζόν, καθώς επιστρέφει στα... αστέρια μετά από τέσσερα χρόνια.

Η UEFA γνωστοποίησε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στους προκριματικούς γύρους, με την κλήρωση των τριών πρώτων προκριματικών του Domestic Path που αφορά τους Θεσσαλονικείς να διεξάγεται την 1η Σεπτεμβρίου στη Νιόν (19:00).

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το «ταξίδι» του από τον 2ο προκριματικό με τα παιχνίδια να διεξάγονται στις 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Οι 20 ομάδες που θα συμμετέχουν στον 1ο προκριματικό και αποτελούν εν δυνάμεις πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου είναι οι εξής: Καϊράτ (Καζακστάν), Ελσίνκι (Φινλανδία), Σέλμπουρν (Ιρλανδία), Γιελγκάβα (Λετονία), Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε), Ζρίνσκι (Βοσνία), Ακουρέιρι (Ισλανδία), Λαρν (Β. Ιρλανδία), Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο), Μπε1 (Λιθουανία), Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα), Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία), Σκεντερμπέου (Αλβανία), Τρανς Νάρβα (Εσθονία), Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία), Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία), Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα), Χαφερφορντουέστ (Ουαλία), Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο), Λίνκολν (Γιβραλτάρ).

Οι παραπάνω ομάδες θα συνθέσουν 10 ζευγάρια στον 1ο προκριματικό για τα αντίστοιχα 10 εισιτήρια που οδηγούν στον 2ο προκριματικό.

Μαζί με τον ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό θα συμμετάσχουν οι: Άστον Βίλα (Αγγλία), Φιορεντίνα (Ιταλία), Μπέτις (Ισπανία), Κολωνία (Γερμανία), Ναντ (Γαλλία), ΑΖ (Ολλανδία), Μπενφίκα (Πορτογαλία), Γκενκ (Βέλγιο), Τραμπζονσπόρ (Τουρκία), Αούστρια Βιέννης (Αυστρία), Οστράβα (Τσεχία), Βασιλεία (Ελβετία), Χιμπέρνιαν (Σκωτία), Μπραν (Νορβηγία), Mίντιλαντ (Δανία), Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ), Δυναμό Κιέβου (Ουκρανία), Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Πάφος (Κύπρος), Πούσκας (Ουγγαρία), Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία), Στεάουα (Ρουμανία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία), Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν), Ζίλινα (Σλοβακία), Μπράβο (Σλοβενία), Κορίκου (Κόσοβο).