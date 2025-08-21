Η Μάιντζ καταγγέλλει βανδαλισμούς στα λάστιχα του πούλμαν της! (pic)

Μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού έγιναν οι άνθρωποι της αποστολής της Μάιντζ, η οποία βρίσκεται στον νορβηγικό βορρά για την πρώτη αναμέτρηση των play offs του Conference League κόντρα στην Ρόζενμποργκ.

Η Μάιντζ αναμετράται στις 19:00 ώρα Ελλάδας για το πρώτο παιχνίδι των play offs του Conference League κόντρα στην Ρόζενμποργκ στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας με στόχο φυσικά την είσοδο της στην League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αποστολή της γερμανικής ομάδας βρίσκεται από χθες (20/8) το βράδυ στον νορβηγικό βορρά, αλλά το πρωί της Πέμπτης (21/8) ήρθε αντιμέτωπη με ένα άσχημο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε η ίδια η Μάιντζ γνωστό μέσω των social media, το πούλμαν της ομάδας δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να βανδαλιστούν οι τρεις από τις τέσσερις ρόδες του!

Οι Γερμανοί ενημέρωσαν ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για την επισκευή του πούλμαν, προκειμένου να είναι διαθέσιμο το απόγευμα για τις ανάγκες της ομάδας στον αγώνα κόντρα στην Ρόζενμποργκ.