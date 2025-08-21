Ανακοίνωσε «Ντιαμπλίτο» η Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Στην Γερμανία θα περάσει τον πρώτο χρόνο της ευρωπαϊκής του καριέρας ο Κλαούντιο Ετσεβερί. Ο 18χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι, παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, που ωστόσο δεν κατάφερε να βάλει κάποια οψιόν αγοράς στην συμφωνία.
Ο «Ντιαμπλίτο», ο οποίος έκανε όνομα στην Ρίβερ Πλέιτ και θεωρείται η μεγάλη ελπίδα του ποδοσφαίρου της Αργεντινής επέλεξε την φανέλα με τον αριθμό 9 και δήλωσε έτοιμος για την νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του.
🎞️ Die ersten Stunden in Schwarz und Rot mit unserem Neuzugang 🔗 https://t.co/iVcYdihBki#Bayer04 | #Werkself | #Echeverri pic.twitter.com/LJ9nXkKP5B— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 21, 2025