Παίκτης της Μπαρτσελόνα έως το 2030 ο Ζιλ Κουντέ

Η Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει ήδη από τις 15 Αυγούστου πως έλαβε θετική απάντηση από τον Ζιλ Κουντέ στην πρόταση για επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030.

Και σήμερα (21/8), παρουσία του Ζοάν Λαπόρτα, ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός έβαλε την υπογραφή του, για ν' ανακοινωθεί εν συνεχεία από τους «μπλαουγκράνα».

Αμέσως μετά την πρωινή προπόνηση, ο Κουντέ μετέβη στα γραφεία του συλλόγου για να υπογράψει την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Καταλανούς. Εκεί τον περίμεναν μέλη της οικογένειάς του, ο ατζέντης του, καθώς και σημαντικά πρόσωπα στη διοίκηση της «Μπάρτσα», όπως ο α΄ αντιπρόεδρος Ράφα Γιούστε, ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο, υπεύθυνος ποδοσφαίρου Μπόγιαν Κρκιτς αλλά και μέλη της Αθλητικής Επιτροπής των «μπλαουγκράνα».

Έχοντας ξεκινήσει μόλις την 4η σεζόν του στην Μπαρτσελόνα και μετρώντας 142 συμμετοχές με τη φανέλα της τα τρία πρώτα χρόνια, ο Κουντέ θέλει τώρα να γίνει πρώτος σε συμμετοχές ανάμεσα σε όλους τους Γάλλους που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας της Βαρκελώνης. Βρίσκεται μόλις 51 αγώνες μακριά από τις 193 συμμετοχές του συμπατριώτη του Έρικ Αμπιντάλ!

Ο Ζιλ Κουντέ τόνισε μετά την επίτευξη της παραμονής του έως το 2030 στην Μπαρτσελόνα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που την ανανεώσαμε. Ήταν αρκετά απλό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και τον σύλλογο ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Ερωτηθείς για τους στόχους του απάντησε: «Ο ουρανός είναι το όριο, όπως λέμε στη Γαλλία. Αυτός είναι ο στόχος μου. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε έναν σύλλογο που διεκδικεί κάθε τίτλο. Πάμε για περισσότερα, για να κερδίσουμε, ακόμη περισσότερα από την περασμένη σεζόν. Είναι χαρά μου που έχω παίξει τόσα πολλά παιχνίδια για την Μπάρτσα. Ελπίζω να ξεπεράσω τον Αμπιντάλ ως ο Γάλλος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην Μπάρτσα».

Ο Κουντέ είπε απευθυνόμενος προς τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα κλείνοντας: «Είμαι ευγνώμων στους culés γιατί πάντα ένιωθα την υποστήριξη και την αγάπη τους. Το νιώθω κάθε φορά που περπατάω στη Βαρκελώνη. Το απολαμβάνω και το εκτιμώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε ακόμη περισσότερη χαρά».