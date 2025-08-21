Δεν ξανάγινε: Οργισμένο πέταλο πέταξε παπούτσια στο γήπεδο εις ένδειξη διαμαρτυρίας! (vids, pics)

Απίθανο σκηνικό στην Κολομβία, όπου οι οπαδοί της ιστορικής Μιγιονάριος βρήκαν έναν ανεπανάληπτο τρόπο να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους προς την διοίκηση του συλλόγου.

Έναν μοναδικό τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Μιγιονάριος για να διαμαρτυρηθούν στην διοίκηση του συλλόγου για την κακή πορεία της ομάδας.

Λίγο μετά την έναρξη της εντός έδρας αναμέτρησης με την Ουνιόν Μαγκνταλέντα, άρχισε κυριολεκτικά να… βρέχει παπούτσια!

"Hinchas de Millonarios"



Por la protesta que hicieron el día de hoy en el partido ante el Unión Magdalena en el cual lanzaron sus zapatos a la cancha. La pecueca de esos malparidos en el Transmilenio ahora va a ser monumental.

pic.twitter.com/fokGmCqpUO — Tendencias Deportes Colombia (@TendenciaDepCol) August 21, 2025

Το πέταλο των φανατικών άρχισε να πετάει ομαδικά τα παπούτσια του στον αγωνιστικό χώρο, που πραγματικά πλημμύρισε από… πατούμενα κάθε λογής.

Ο διαιτητής διέκοψε προληπτικά την αναμέτρησης, ενώ παραμένει άγνωστο, αν μετά το τέλος του ματς οι κάτοχοι αναζήτησαν στο γήπεδο τα παπούτσια τους ή έφυγαν ξυπόλητοι από το γήπεδο.