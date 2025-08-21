Δεν ξανάγινε: Οργισμένο πέταλο πέταξε παπούτσια στο γήπεδο εις ένδειξη διαμαρτυρίας! (vids, pics)

Έναν μοναδικό τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Μιγιονάριος για να διαμαρτυρηθούν στην διοίκηση του συλλόγου για την κακή πορεία της ομάδας.
Λίγο μετά την έναρξη της εντός έδρας αναμέτρησης με την Ουνιόν Μαγκνταλέντα, άρχισε κυριολεκτικά να… βρέχει παπούτσια!
Το πέταλο των φανατικών άρχισε να πετάει ομαδικά τα παπούτσια του στον αγωνιστικό χώρο, που πραγματικά πλημμύρισε από… πατούμενα κάθε λογής.
Ο διαιτητής διέκοψε προληπτικά την αναμέτρησης, ενώ παραμένει άγνωστο, αν μετά το τέλος του ματς οι κάτοχοι αναζήτησαν στο γήπεδο τα παπούτσια τους ή έφυγαν ξυπόλητοι από το γήπεδο.