Ριέκα - ΠΑΟΚ: Τα κοινά «πρόσωπα» και οι... διαφορετικοί Κροάτες

ΠΑΟΚ και Ριέκα «μονομαχούν» τέσσερα χρόνια μετά στο ίδιο γήπεδο, με τα κοινά «πρόσωπα» να είναι ελάχιστα, ενώ οι Κροάτες έχουν μόνο έναν παίκτη από εκείνο το παιχνίδι.

Αποστολή στην Κροατία

Πριν από τέσσερα χρόνια, για τα Play Off της πρώτης χρονιάς του Conference League, ο Δικέφαλος αντιμετώπισε τους Κροάτες με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα και να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή (1-1).

Η ρεβάνς στο Ρουγιέβιτσα, στο οποίο σήμερα (21/8 21:45) αγωνίζεται η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν αρκετά πιο εύκολη, όπως αποδείχθηκε για τους Θεσσαλονικείς.

Με «ηγέτη» τον Ελ Καντουρί (0-2) ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον όμιλο του Conference League, έχοντας στο τότε ρόστερ του, τους Κωνσταντέλια, Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς και φυσικά στην «άκρη» του πάγκου τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από πλευράς Κροατών, ο τερματοφύλακας Ζλόμισλιτς είναι ο μοναδικός που έχει απομείνει στο ρόστερ από εκείνη την ομάδα, όντας πλέον ο βασικός πορτιέρε των νταμπλούχων Κροατίας.



