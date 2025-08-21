Ριέκα - ΠΑΟΚ: Τα κοινά «πρόσωπα» και οι... διαφορετικοί Κροάτες

Αποστολή στην Κροατία
Πριν από τέσσερα χρόνια, για τα Play Off της πρώτης χρονιάς του Conference League, ο Δικέφαλος αντιμετώπισε τους Κροάτες με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Τούμπα και να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή (1-1).
Η ρεβάνς στο Ρουγιέβιτσα, στο οποίο σήμερα (21/8 21:45) αγωνίζεται η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν αρκετά πιο εύκολη, όπως αποδείχθηκε για τους Θεσσαλονικείς.
Με «ηγέτη» τον Ελ Καντουρί (0-2) ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον όμιλο του Conference League, έχοντας στο τότε ρόστερ του, τους Κωνσταντέλια, Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς και φυσικά στην «άκρη» του πάγκου τον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Από πλευράς Κροατών, ο τερματοφύλακας Ζλόμισλιτς είναι ο μοναδικός που έχει απομείνει στο ρόστερ από εκείνη την ομάδα, όντας πλέον ο βασικός πορτιέρε των νταμπλούχων Κροατίας.
