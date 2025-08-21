Προσαγωγές φίλων της ΑΕΚ από την Αστυνομία των Βρυξελλών!

Η Αστυνομία του Βελγίου μετά την ένταση που υπήρξε στην πλατεία «Grand Place» προχώρησε σε προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα μερίδα φιλάθλων της Ένωσης έχουν προσαχθεί και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μόλις λήξει το ματς των Κιτρινόμαυρων με την Άντερλεχτ για το Conference League.

Μάλιστα φαίνεται αυτή η είδηση να επιβεβαιώνεται και απο τις τοπικές Αρχές, που βρέθηκαν στο σημείο κρατώντας περιορισμένο για αρκετή ώρα τον κόσμο σε στενό της πλατείας. Οι συνθήκες κράτησης των οπαδών της ΑΕΚ που ήταν εγκλωβισμένοι σε ένα στενό κοντά στην πλατεία «Grand Place» ήταν τραγικές και τριτοκοσμικές. Η βελγική Αστυνομία προχωρουσε σε έλεγχο των οπαδών της ΑΕΚ με εντολή να ειναι στα... γόνατα και με ψηλά τα χέρια!

Να θυμίσουμε πως ολα ξεκίνησαν απο την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν οι περίπου 50 με 70 φίλοι της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο σημειο. Ενώ τραγουδούσαν συνθήματα κοντά στην πλατεία Grand Plus, Βέλγοι αστυνομικοί τους απομόνωσαν σε στενό, τους επιτέθηκαν και τους εγκλώβισαν για αρκετή ώρα μέχρι να αποφασιστεί πως οι περισσότεροι εξ αυτών θα προσαχθούν! Μια απόφαση-πρόκληση από την Αστυνομία των Βρυξελλών μαζί με την συνολική συμπεριφορά προς τους φίλους της Ένωσης...