Μαρσέιγ: Στον κόλπο για την απόκτηση Κασάδο από την Μπαρτσελόνα

Ο παίκτης δηλώνει ότι δεν θέλει να φύγει από την ομάδα της Καταλονίας.

Ραμπιό και Ρόου αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν για την Μαρσέιγ έπειτα από σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια και η γαλλική ομάδα κινείται για την επόμενη ημέρα και άρχισε να ψάχνει τους αντικαταστάτες τους.

Για τη θέση του πρώτου εξετάζεται η περίπτωση του Μαρκ Κασάδο της Μπαρτσελόνα.

«Η Μαρσέιγ έχει μπει στην κούρσα για την απόκτηση του Μαρκ Κασάδο από την Μπαρτσελόνα. Θεωρεί τον μέσο ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Αντριέν Ραμπιό» αναφέρει ανάρτηση στο «Χ» του Transfer News Live.

Οι Καταλανοί έχουν ενημερώσει τον Μαρκ Κασάδο ότι θα ακούσουν προσφορές για να τον πουλήσουν αφού δεν είναι στα πλάνα του Χανσι Φλικ. Κόμο, Ρεάλ Μπέτις και Γουλβε εξέφρασαν ενδιαφέρον με την τελευταία να προσφέρει 30 εκατ. ευρώ ωστόσο το ενδιαφέρον δεν προχώρησε αφού ο Κασάδο δηλώνει ότι θέλει να μείνει στην ομάδα.