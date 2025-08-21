ΕΠΟ: Η διαιτησία απέκτησε χορηγό!

«Avance και Διαιτησία "οδηγούν" μαζί προς την επιτυχία!» αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Τη συνεργασία της ΕΠΟ με την εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, Avance, η οποία θα είναι χορηγός διαιτησίας για τα επόμενα δύο χρόνια, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία.

Η Avance είναι ήδη χορηγός της ΕΠΟ -και πλέον η συνεργασία επεκτείνεται στη διαιτησία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ελληνική διαιτησία αποκτά δικό της χορηγό.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής:

Τη συμφωνία της ΕΠΟ με την Avance που ανακοινώθηκε επίσημα σε ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσίασε η διευθύντρια marketing της ΕΠΟ, Μαρία Γκούμα, η οποία τόνισε τα ακόλουθα:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε ως χορηγό διαιτησίας την εταιρία Avance, η οποία είναι πολλά χρόνια δίπλα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην Εθνική Ομάδα. Η διαιτησία είναι από τους βασικότερους πυλώνες στο άθλημά μας και εγγυάται την ισονομία και την αξιοπιστία του. Τόσο το έμψυχο δυναμικό, όσο και οι νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στη διαιτησία χρειάζονται συνεχή στήριξη και εξέλιξη, oπότε η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται για να ενισχύσει την ανάπτυξή της σε όλους τους τομείς. Η διάρκεια της είναι για 2 έτη και ευελπιστούμε να διανύσουμε μαζί πολλά περισσότερα χιλιόμετρα εντός γηπέδων»!

Την Avance εκπροσώπησε η sales and marketing manager, Μαρίσα Δρόλαπα, η οποία τόνισε για τη νέα συνεργασία με την ΕΠΟ στον τομέα της διαιτησίας: «Η Avance και η ΕΠΟ δεν... γνωρίστηκαν τώρα. Υπάρχει μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία πλέον επεκτείνεται και στη διαιτησία. Είμαστε χαρούμενοι που θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των διαιτητών και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμη άριστη συνεργασία με την Ομοσπονδία».

Τη συνεργασία της ΚΕΔ/ΕΠΟ με την εταιρία Avance καλωσόρισε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, που τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι διαιτητές θα έχουν στις εμφανίσεις τους το σήμα μιας εταιρίας, καθώς αυτή είναι η πρώτη χορηγία αποκλειστικά για τους διαιτητές στην Ελλάδα. Στη γλώσσα μου, τα γαλλικά, avance σημαίνει άνοδος, εξέλιξη, 'πάμε μπροστά'. Πάμε λοιπόν μπροστά μαζί με την Avance, εύχομαι να κάνουμε πολλά και ευχάριστα χιλιόμετρα».