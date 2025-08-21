Εισιτήρια - πακέτο για τα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην κυκλοφορία έχουν δοθεί τα εισιτήρια τα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αγώνες είναι με τη Λευκορωσία την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, τη Δανία τη Δευτέρα 8/9 και τη Σκωτία το Σάββατο 15/11, όλοι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και όλοι με ώρα έναρξη 21.45.

Η ΕΠΟ έχει βγάλει δύο πακέτα για τα τρία παιχνίδια: των ενηλίκων από 60 ευρώ και το παιδικό πακέτο (γεννηθέντες/είσες 2010 και έπειτα) από 30€

«Η διάθεση πακέτων εισιτηρίων αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση προς τους φιλάθλους που βρίσκονται σταθερά δίπλα στην Εθνική Ομάδα και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο και έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλα sold out.

Με δεδομένη την καθολική εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που όχι απλώς νικά αλλά εμπνέει, η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε όλα τα ματς από σήμερα» αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.