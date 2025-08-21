Τουμπά: «Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε στο 100% για να φέρουμε την πρόκριση»

Ο Αχμέντ Τουμπά μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, την επικείμενη «μάχη» με την Σαμσουνσπόρ αλλά και την προσαρμογή του στο «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

Τι βραδιά ζήσατε με τη σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ! Πώς βίωσες όσα συνέβησαν στην Κρακοβία;

«Ήταν μια καταπληκτική βραδιά! Νιώσαμε υπέροχα που πήραμε την πρόκριση. Μετά τη Ρέιντζερς, και με τον τρόπο που παίξαμε, όλοι αναγνώρισαν πως εμείς έπρεπε να είχαμε πάρει την πρόκριση. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Σε συνδυασμό λοιπόν και με όσα έγιναν με τη Ρέιντζερς, η πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ ήρθε την ιδανική στιγμή. Μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση και ταυτόχρονα ανακούφιση γιατί εξασφαλίσαμε τη League Phase στα Κύπελλα Ευρώπης. Ήταν κάτι που το θέλαμε κι ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Παράλληλα όμως, είναι εξίσου σημαντικό ότι τα καταφέραμε παίζοντας και πάλι καλά. Δεν δεχτήκαμε γκολ απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως είναι η Σαχτάρ. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά και στα δύο παιχνίδια. Αυτό που συνέβη πάντως, δεν είναι κάτι της στιγμής αλλά είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα».

Μιλώντας για την αποτελεσματική αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα που φημίζεται για την επιθετικότητα και τη δημιουργικότητά της, πώς καταφέρατε να κρατήσετε τη Σαχτάρ στο απόλυτο μηδέν;

«Δουλέψαμε πολύ! Καθημερινά μέσα στο γήπεδο αλλά και στα meeting με τον προπονητή μας και το επιτελείο του. Είδαμε πολλά βίντεο, ξέραμε καλά τον αντίπαλο. Έγινε απ’ όλους πάρα πολύ καλή δουλειά. Όμως δεν ήταν υπόθεση μόνο της άμυνας, όλοι βοήθησαν -από τον επιθετικό μέχρι τον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχουμε και στη συνέχεια».

Πώς έζησες την αγωνιώδη διαδικασία των πέναλτι;

«Τα πέναλτι είναι πάντα μια αγχωτική διαδικασία. Το νιώσαμε εμείς, το ένιωσε και η Σαχτάρ. Είναι μία στιγμή! Δεν έχει σημασία τι προηγήθηκε, ούτε ποια ομάδα ήταν καλύτερη. Είναι υπόθεση της στιγμής. Φυσικά, ο τερματοφύλακας μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως την έκανε ο Ντράγκο για εμάς. Και πάλι όμως, και σε εκείνη τη στιγμή, είχαμε την ευκαιρία να το τελειώσουμε αλλά δεν το κάναμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι τα πέναλτι. Ήρθε ξανά όμως ο Ντράγκο και μας έδωσε ακόμα μία ευκαιρία για να τελειώσουμε την πρόκριση. Ήταν μια διαδικασία με πολύ άγχος γιατί όλα κρίνονται σε μια στιγμή. Στο τέλος όμως χαμογελάσαμε εμείς κι αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Η συνολική καλή εικόνα της ομάδας στα τέσσερα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς και με τη Σαχτάρ σας έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας;

«Σίγουρα! Αυτό που νιώθω είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και πολύ καλή νοοτροπία. Όλοι δίνουν το 100%. Αν συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα».

Οι δύσκολες αποστολές συνεχίζονται για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Σάμσουνσπορ. Τι χρειάζεται η ομάδα για να φτάσει στον στόχο της;

«Ο δρόμος είναι ένας: Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε στα προηγούμενα ματς και να συνεχίσουμε να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για εμάς. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος παιχνιδιού μας θα εξαρτηθεί από τον προπονητή και τη μελέτη του αντιπάλου καθώς παίζουμε με μια διαφορετική ομάδα. Η στάση μας όμως δεν αλλάζει: θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις!».

Έχοντας αγωνιστεί στην Τουρκία κατά το παρελθόν, τι γνωρίζεις για τη Σάμσουνσπορ;

«Όταν ήμουν στην Τουρκία η Σάμσουνσπορ βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία, αλλά είναι μια πολύ γνωστή ομάδα. Έχει πολύ ένθερμους φιλάθλους και επενδύει σε ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην τρίτη θέση, πίσω από τη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε, λέει πολλά και δείχνει τη δυναμική της ομάδας».

Επιστροφή στο ΟΑΚΑ για ακόμα ένα ευρωπαϊκό ματς. Πώς έζησες την εμπειρία των πρώτων αγώνων μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού και τι ατμόσφαιρα περιμένεις απέναντι στη Σάμσουνσπορ;

«Η ατμόσφαιρα στα πρώτα δύο ματς ήταν καταπληκτική! Νιώσαμε τη δύναμη των φιλάθλων μας! Ζουν μαζί μας κάθε φάση, ακόμα και μια καλή πάσα, ένα τάκλιν, ένα σουτ. Αυτό είναι όμορφο. Τους χρειαζόμαστε και ελπίζω να έρθουν μαζικά. Μπορούν να μας δώσουν ώθηση για ένα καλό παιχνίδι και μια νίκη που θα μας κάνει λίγο πιο εύκολη τη ρεβάνς. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε δύο αγώνες στο 100% προκειμένου να φέρουμε την πρόκριση».

Είσαι νέος στον Παναθηναϊκό, ήρθες… αθόρυβα αλλά η προσαρμογή σου ήταν άμεση και με πολύ θετικό αντίκτυπο μέσα στο γήπεδο. Πώς αισθάνεσαι στην ομάδα;

«Ήταν σημαντικό ότι ήρθα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Έπιασα αμέσως δουλειά. Είχα χρόνο για να γνωρίσω όλους τους συμπαίκτες μου και να καταλάβω το παιχνίδι τους αλλά και το τι θέλει ο προπονητής από εμένα. Ήξερα τη δουλειά μου και έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου. Προτιμώ να έρχομαι αθόρυβα και να δείχνω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω, παρά να εμφανίζομαι ως σταρ και στη συνέχεια να μην παίζω θεωρώντας, ενδεχομένως, ότι είμαι σημαντικότερος απ’ την ομάδα. Προτιμώ αυτόν τον τρόπο…».

Πώς είναι η συνεργασία με τον Ρουί Βιτόρια;

«Μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύει. Όπως μου αρέσει και η δουλειά που γίνεται με τα βίντεο. Βγαίνουμε στο γήπεδο και γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλο. Βλέπουμε όμως και τα δικά μας λάθη ή τα σωστά που κάνουμε στο παιχνίδι. Έτσι μαθαίνουμε, αλλάζουμε και βελτιωνόμαστε. Μου αρέσει και το πολύ καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα. Όλοι έρχονται στην προπόνηση με το χαμόγελο. Κάτι που δείχνει ότι όλοι το απολαμβάνουν».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με τον Παναθηναϊκό; Νιώθεις ότι μπορούν να επιτευχθούν;

«Σίγουρα! Στο ποδόσφαιρο βεβαίως παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Οπότε, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Όπως προείπα όμως, με τη σωστή νοοτροπία μπορούμε να φέρουμε θετικά αποτελέσματα. Οι στόχοι είναι πολλοί όταν βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό: η Ευρώπη είναι σημαντική, το Κύπελλο είναι σημαντικό και φυσικά το Πρωτάθλημα είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι οι φίλαθλοι θέλουν το Πρωτάθλημα πάνω απ’ όλα και θα δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό. Θα παλέψουμε και για τις τρεις διοργανώσεις, με τη σωστή νοοτροπία».

Πώς βιώνεις τους πρώτους μήνες στην Αθήνα;

«Απολαμβάνω πολύ τη ζωή εδώ. Έχω ζήσει στην Κωνσταντινούπολη, στις Βρυξέλλες, στην Ιταλία. Σε διαφορετικές πόλεις. Είναι κορυφαία η Αθήνα. Τη διαφορά εδώ, συγκριτικά με τις άλλες πόλεις, την κάνουν οι άνθρωποι. Είναι ήρεμοι, χαμογελαστοί, μιλούν αγγλικά, σε κάνουν να νιώθεις άνετα από την πρώτη στιγμή. Αυτό την ξεχωρίζει».