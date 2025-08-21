MENU
Ψάχνει επιθετικό η Νάπολι - Δεν χειρουργείται ο Λουκάκου αλλά μένει 3-4 μήνες εκτός

Ο Βέλγος επιθετικός ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο Ρομέλου Λουκάκου τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό με τον Ολυμπιακό στις 14 Αυγούστου και θα μείνει όπως ανακοινώθηκε, 3-4 μήνες εκτός γηπέδων, χάνοντας το υπόλοιπο 2025.

Όπως αποφάσισε το ιατρικό τιμ της ομάδας, ο Βέλγος επιθετικός που τραυματίστηκε στον ορθό μηριαίο του αριστερού ποδιού, δεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλά ξεκίνησε ήδη πρόγραμμα ιατρικής αποκατάστασης.

Την ίδια ώρα, ο ιταλικός σύλλογος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού και το πρώτο όνομα που ακούστηκε ήταν του Χόιλουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περίπτωση για την οποία όμως, υπάρχουν εμπόδια.

