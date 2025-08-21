Καβάλα: Τέλος στην «κόντρα» διοίκησης και οργανωμένων

Γεφυρώθηκε το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, την επομένη της πρόκρισης επί του Πανσερρραϊκού.

Τέλος μπαίνει, όπως όλα δείχνουν, στην κόντρα που προέκυψε ανάμεσα στη διοίκηση και τους οργανωμένους της Καβάλας.

Οι ιθύνοντες του ΑΟΚ είχαν ανακοινώσει ότι στα παιχνίδια της ομάδας θα μπαίνουν μόνο όσοι αγοράσουν διαρκείας αλλά στην πορεία ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει την στάση της.

Η πρόκριση επί του Πανσερραϊκού στο Κύπελλο «ζέστανε» την ατμόσφαιρα, με το σύνδεσμο φιλάθλων «Γαλάζιοι Αργοναύτες» να εκδίδει ανακοίνωση και μάλιστα να καλεί όλο τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας, σε πλήρη μεταστροφή πλέον του σκηνικού.

Είχε προηγηθεί η ενέργεια της διοίκησης να τους δώσει προσκλήσεις την τελευταία στιγμή, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, η κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές τελειώνει.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων της Καβάλας:

«Έπειτα από τη διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε στο παιχνίδι του κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, πραγματοποιήθηκε συνεννόηση με την ΠΑΕ ΑΟΚ, η οποία δεσμεύτηκε ότι από εδώ και στο εξής θα εκδίδονται κανονικά τα εισιτήρια για όλο τον κόσμο.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έγινε μια πρώτη επαφή και υπήρχε η διάθεση για να λυθούν οι διαφορές που έχουν προκύψει και ελπίζουμε αυτή η καλή διάθεση να υπάρχει και στο μέλλον.

Επειδή η θέση μας είναι στην κερκίδα!

Επειδή το σήμα και όλα αυτά που συμβολίζει θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους!

Επειδή ο εγωισμός όλων είναι πολύ μικρός μπροστά στο μεγαλείο του ΑΟΚ!

Καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο της Καβάλας να αγοράσει διαρκείας και να στηρίξει δυναμικά τη φετινή προσπάθεια.

Ο ΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

Γαλάζιοι Αργοναύτες 1981».