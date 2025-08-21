Ένταση με οπαδούς της ΑΕΚ, η Αστυνομία των Βρυξελλών τους έχει εγκλωβίσει στην «Grand Place»

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία.

Αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στις Βρυξέλλες για το αποψινό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο των play off του Conference League. Το μεσημέρι προέκυψε ένα επεισόδιο με περίπου 50 φίλους της Ένωσης, όταν η αστυνομία τους απαγόρευσε να πάνε στο κέντρο μιας πλατείας και υπήρξε απρόκλητη επίθεση εναντίον τους.

Μάλιστα οι Βέλγοι αστυνομικοί, γνωστοί για τη μηδενική τους ανοχή, έκαναν και χρήση χημικών.

Το επεισόδιο δεν έχει λήξει καθώς η Αστυνομία των Βρυξελλών έχει εγκλωβίσει τους συγκεκριμένους οπαδούς της ΑΕΚ στην «Grand Place».

Μένει πλέον να δούμε πως θα λήξει αυτή η ιστορία - όπως και τις προθέσεις της βελγικής Αστυνομίας - με ανθρώπους της ΑΕΚ να έχουν κάνει παρέμβαση για να ηρεμήσουν τα πράγματα.