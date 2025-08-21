ΑΕΚ στον κόσμο: «Σας θέλουμε πάντα δίπλα μας, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή»

Το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο στέλνει η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε εν όψει της μάχης με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο καλώντας τους περίπου 1.500 Ενωσίτες που θα δώσουν το παρών στις εξέδρες να μη βάλουν σε κίνδυνο την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ομάδα μας θα έχει τη στήριξη του κόσμου της και απόψε στο γήπεδο της Άντερλεχτ, στις Βρυξέλλες. Η παρουσία αυτή είναι πολύ σημαντική για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο, που θέλουν πάντα μαζί τους τον κόσμο της ΑΕΚ.



Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι και πάλι απαραίτητο να επισημάνουμε πως δυστυχώς εκτός από την ενεργοποίηση της προηγούμενης ποινής που κράτησε κλειστό το Βόρειο «Πέταλο» στο ματς με τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα μας είναι και πάλι τιμωρημένη με αναστολή για μια αγωνιστική για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου. Βασική αιτία τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά και τα στρόμπο.



Χρειάζεται, λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από δω και πέρα, για να αποφύγουμε οτιδήποτε που και την ομάδα δεν βοηθάει σε κάτι και την φέρνει ενώπιον κινδύνων που δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπίζει.



Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές αρχές ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε το δικό μας γήπεδο αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.



Η ομάδα σας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.