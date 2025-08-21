Παίρνει Πίκολι για την επίθεση η Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα κατέληξε στην απόκτηση του Ρομπέρτο Πίκολι για την επίθεσή της, αφήνοντας την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη.

Τα τυπικά απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ρομπέρτο Πίκολι στη Φιορεντίνα από την Κάλιαρι. Οι «βιόλα» αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του 24χρονου Ιταλού φορ, αντί του Φώτη Ιωαννίδη, καταβάλλοντας 25 εκατ. ευρώ, συν δύο εκατ. με τη μορφή μπόνους.

Ο Πίκολι θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030 και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις, μιας και η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των συλλόγων έχει ολοκληρωθεί.