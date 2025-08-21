Προπονητής στην Κ-17 του Ηρακλή ο Τσιλιανίδης

Νέα καριέρα για τον Κοσμά Τσιλιανίδη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο πρώην επιθετικός των Ηρακλή, Αιγινιακού, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ και Λαμίας ανέλαβε την Κ-17 του «Γηραιού».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:



Νέος Προπονητής στην Κ17 ο Κοσμάς Τσιλιανίδης!



Ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κοσμά Τσιλιανίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας Κ17.



Ο Κοσμάς Τσιλιανίδης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με πλούσια καριέρα σε Super League και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επιστρέφει στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ από ένα νέο αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο. Με 96 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας μας, γνωρίζει πολύ καλά το ήθος, τις αρχές και την ιστορία του Συλλόγου.



Μετά από μια αξιοσημείωτη πορεία στα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες των ΗΡΑΚΛΗ, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ και Λαμίας, ο Κοσμάς στρέφεται πλέον στον χώρο της προπονητικής, έχοντας ήδη ολοκληρώσει σημαντικές σπουδές και πιστοποιήσεις (Hudl Coach Academy, UEFA B – υπό παρακολούθηση, Johan Cruyff Academy κ.ά.).



Ως προπονητής δίνει έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, ενώ στόχος του είναι να διαμορφώσει σύγχρονους, πειθαρχημένους και σκεπτόμενους αθλητές.



Κοσμά, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ.