Το «αφιέρωμα» του ΠΑΟΚ στην νταμπλούχο Κροατίας, Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει, έκανε ένα «αφιέρωμα» στους νταμπλούχους Κροατίας, στην πόλη, αλλά και στο γήπεδο της Ριέκα, στο οποίο αγωνίζεται σήμερα (21/8 21:45) ο Δικέφαλος.

Οι Θεσσαλονικείς αγωνίζονται σήμερα (21/8 21:45) στην Κροατία απέναντι στους νταμπλούχους της χώρας, με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα μίνι «αφιέρωμα» στην αντίπαλο του Δικεφάλου.

Αναλυτικά το «αφιέρωμα» του ΠΑΟΚ:

«Τότε, τέσσερα χρόνια πριν, ήταν Play Offs Conference League, τώρα Play Offs Europa League. O ΠΑΟΚ καλείται να υπερκεράσει εκ νέου το εμπόδιο της κροατικής Ριέκα, που προέρχεται από μια εκ των πλέον επιτυχημένων σεζόν της, καθώς κέρδισε το νταμπλ, το δεύτερο της ιστορίας της.

Σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών η Ριέκα έκοψε πρώτη το νήμα και πήρε τον τίτλο, στην ισοβαθμία με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Τρίτη, στους μείον δύο βαθμούς, ήταν η Χάιντουκ Σπλιτ. Η Ριέκα κέρδισε και το Κύπελλο Κροατίας στους διπλούς τελικούς με τη Σλάβεν Μπέλουπο.

Αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε από τα προκριματικά του Champions League . Αποκλείστηκε από τη Λουντογκόρετς στην παράταση (3-1) και εν συνεχεία στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League απέκλεισε την Σέλμπουρν με συνολικό σκορ 4-3.

Έπειτα από μια διετία ως βοηθός, ο 42χρονος Μαυροβούνιος Ράντομιρ Τζάλοβιτς ανέλαβε πέρυσι ως πρώτος προπονητής και κατέκτησε το νταμπλ. Έπειτα από 38 ματς, μετρά 19 νίκες, δέκα ισοπαλίες και εννιά ήττες.

Μεταξύ των εννιά μεταγραφών, στις οποίες προχώρησε η Ριέκα, είναι και ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ Τιάγκο Ντάντας.

Ο ΠΑΟΚ συναντήθηκε με τη Ριέκα τη σεζόν 2021-22 στα Play offs του Conference League. Στις 19.08.2021 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στην Τούμπα και στον επαναληπτικό της Κροατίας ο Δικέφαλος πήρε την πρόκριση, κερδίζοντας 0-2 (Καντουρί και Μουργκ).

συναντήθηκε με τη τη σεζόν 2021-22 στα Play offs του Conference League. Στις 19.08.2021 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στην και στον επαναληπτικό της Κροατίας ο Δικέφαλος πήρε την πρόκριση, κερδίζοντας 0-2 (Καντουρί και Μουργκ). Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 21 Απριλίου 1904 ως Club Sportivo Olimpia από Ιταλούς και Κροάτες, την εποχή που η Ριέκα ήταν μέρος της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Αρχικά συμπεριελάμβανε τμήματα κολύμβησης, ποδηλασίας, ελαφρού στίβου και πυγμαχίας, ενώ στις 25 Νοεμβρίου 1906 προστέθηκε και ένα τμήμα ποδοσφαίρου.

Απόλυτα επηρεασμένη η ομάδα από τις ταραχώδεις πολιτικές αλλαγές που σάρωσαν την πόλη Ριέκα, άλλαξε το όνομά της σε U.S. Fiumana το 1926 (χρονολογία που από κάποιους αναφέρεται ως η γενέθλια της ομάδας), σε S.C.F. Quarnero το 1946, σε NK Rijeka το 1954 και τέλος σε HNK Rijeka το 1995.

Το 1926 μάλιστα, ως U.S. Fiumana, εντάχτηκε στην ιταλική Serie C (στην πορεία και στην Serie B ), αφού η ευρύτερη περιοχή του Φιούμε, όπου είναι η πόλη, ανήκε στην Ιταλία.

Οι περισσότεροι παίκτες της Fiumana εντάχθηκαν στο αντάρτικο κίνημα και βοήθησαν το γιουγκοσλαβικό απελευθερωτικό κίνημα, με πολλούς να καταλήγουν στη φυλακή και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Φιούμε εντάχθηκε στην Γιουγκοσλαβία, η η πόλη και η ομάδα μετονομάστηκαν σε Ριέκα και ξεκίνησε τη σεζόν 1946-47 να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, μέχρι το 1992 και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1992, η Ριέκα εντάχθηκε στην Πρώτη Ποδοσφαιρική Λίγκα Κροατίας. Το 1995, ο σύλλογος άλλαξε το όνομά του σε HNK Rijeka. Η Ριέκα παραμένει μία από τις τέσσερις ιδρυτικές ομάδες-μέλη της HNL που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ.

Οι επιτυχίες της Ριέκα την εποχή της Γιουγκοσλαβίας ήταν λιγοστές, με δύο Κύπελλα (1978, 1979) κι ένα Βαλκανικό Κύπελλο (1978). Πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γιουγκοσλαβίας έφτασε το 1984, όταν τερμάτισε δύο βαθμούς πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα.

Μετά την απόσχιση και την ανεξαρτησία της Κροατίας από τη Γιουγκοσλαβία το 1991, άρχισε να διακρίνεται στο πρωτάθλημα της χώρας της. Με δύο πρωταθλήματα (2017, 2025) – και τις δύο σεζόν έκανε το νταμπλ, παρεμπιπτόντως – επτά Κύπελλα (2005, 2006, 2014, 2017, 2019, 2020, 2025) και ένα Σούπερ Καπ (2014) είναι η τρίτη ομάδα σε κατακτήσεις μετά τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ και τη Χάιντουκ Σπλιτ. Να σημειωθεί ότι το 2017, τερμάτισε το σερί 11 συνεχόμενων τίτλων της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Συνολικά 25 φορές έχει συμμετάσχει σε διοργανώσεις της UEFΑ, συμπεριλαμβανομένων 13 συνεχόμενων εμφανίσεων από το 2013–14.

Το πιο αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα στην Ευρώπη ήταν η εντός έδρας νίκη (3–1) εναντίον της μετέπειτα νικήτριας Ρεάλ Μαδρίτης στο Κύπελλο UEFA 1984–85. Αξίζει πάντως, να αναφερθεί η ιστορία πίσω από το 3-0 της Ρεάλ στο Μπερναμπέου, που έδωσε την πρόκριση στους Ισπανούς. Η Ρεάλ σκόραρε το πρώτο της γκολ από αμφισβητούμενο πέναλτι στο 67’, κι αφού η Ριέκα έπαιζε με δέκα παίκτες. Στα επόμενα δέκα λεπτά, δύο επιπλέον παίκτες της αποβλήθηκαν, με την αποβολή του Νταμίρ Ντέσνιτσα να μένει …αξέχαστη. Πρώτη κίτρινη επειδή δεν σταμάτησε το παιχνίδι, ενώ ο διαιτητής είχε ήδη σφυρίξει, δεύτερη κίτρινη επειδή φέρεται να τον προσέβαλε. Ο Ντέσνιτσα ήταν κωφάλαλος εκ γενετής… Η Ρεάλ σκόραρε άλλες δύο φορές, προκρίθηκε και τελικά κατέκτησε το τρόπαιο.

Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ο προημιτελικός του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης 1979–80, όπου έχασε από τη Γιουβέντους με συνολικό σκορ 2–0.

Τις σεζόν 2021–22, 2023–24 και 2024–25, η Ριέκα αποκλείστηκε στα Play Offs του UEFA Conference League.

Η πιο ακριβή πώληση που έκανε η Ριέκα είναι αυτή του Αντρέι Κράμαριτς το 2015, που αγοράστηκε από τη Λέστερ έναντι 9,7 εκατομμυρίων λιρών.

Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα της Ριέκα είναι αυτή με την Χάιντουκ Σπλιτ.

Τα χρώματα της είναι το λευκό, το γαλάζιο και το χρυσό.

Προσωρινή έδρα το Stadion Rujevica

Στο επίσημο site της ομάδας περίοπτη θέση έχει το αφιέρωμα για το όνειρο του νέου γηπέδου στην ιστορική έδρα της Ριέκα. Έως τότε βέβαια, η ομάδα αγωνίζεται στο Stadion Rujevica, εκεί όπου θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στις 21 Αυγούστου.

Το Kantrida ήταν η παραδοσιακή έδρα του συλλόγου για περισσότερα από 95 χρόνια (με μια σύντομη παύση μεταξύ 1947 και 1951 λόγω ανακαίνισης) μέχρι τον Ιούλιο του 2015.

Από τον Αύγουστο του 2015, η Ριέκα εδρεύει στο νεόκτιστο Stadion Rujevica, ένα σύγχρονο γήπεδο με χωρητικότητα 8.279 θέσεων.

Το Stadion Rujevica άνοιξε τις πύλες του στις 2 Αυγούστου του 2015 (με το ματς Ριέκα-Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ 3-1), έπειτα από επένδυση 24 εκατομμυρίων ευρώ και τον Ιούλιο του 2017 έγινε επέκταση των θέσεών του.

Η κατασκευή του, που πραγματοποιήθηκε μετά από σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή της HNK Rijeka και της πόλης, η οποία κατείχε το 30% των μετοχών, διήρκεσε πολύ λίγο. Ακριβώς 321 ημέρες από την έναρξη των εργασιών!

Μετά τη μετακόμιση του συλλόγου στη Ρουγιέβιτσα, προέκυψαν σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου Stadion Kantrida. Το έργο είχε ανασταλεί για σχεδόν μια δεκαετία, καθώς ο σύλλογος αναζητούσε χρηματοδότηση και συνεπενδυτές για να καταστήσει το έργο βιώσιμο.

Σύμφωνα με τα σχέδια, το νέο στάδιο Kantrida θα φιλοξενεί 12.000 έως 14.000 θεατές και θα πληροί τα πρότυπα τέταρτης κατηγορίας της UEFA.

Η «χρωματιστή» Ριέκα

Ρωμαίοι και Βενετσιάνοι, αυστροουγγρική αρχιτεκτονική, γιουγκοσλαβικές επιρροές και η κοσμοπολίτικη αύρα της Αδριατικής, συνθέτουν το ιδιαιτέρως χρωματιστό «χαρμάνι» της Ριέκα στις δαλματικές ακτές, την οποία θα επισκεφτεί εκ νέου ο ΠΑΟΚ στον δρόμο της πρόκρισης στην League Phase του Europa League.