Ζαφείρης: Όταν στα 13 του «χόρευε» τους αντιπάλους του κατακτώντας το Κύπελλο Νορβηγίας Νέων (vid)

Δείτε τον Χρήστο Ζαφείρη σε μια από τις πρώτες σπουδαίες ποδοσφαιρικές... παραστάσεις του σε ηλικία 13 ετών στη Νορβηγία, όταν κατέκτησε με την Φιέλχαμαρ το Κύπελλο προσφέροντας «one man show» στον αγωνιστικό χώρο!

Ο Χρήστος Ζαφείρης από τα 13 του έκανε την διαφορά στα γήπεδα της Νορβηγίας. Μια από τις πρώτες του διακρίσεις στη σκανδιναβική χώρα ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Νορβηγίας Νέων με τη φανέλα της Φιέλχαμαρ παρότι αντιμετώπιζε παιδιά που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερα του!



Ο «Ζαφ», φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 13, οδήγησε ουσιαστικά μόνος του, την ομάδα του στο τρόπαιο αφού στον τελικό σημείωσε χατ-τρικ και έδωσε ασίστ σκοράροντας παράλληλα το «χρυσό γκολ» στην παράταση. Η αναμέτρηση, η οποία μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά από τη νορβηγική τηλεόραση, διεξήχθη το 2016 με την Φιέλχαμαρ να επικρατεί με 4-3 της Τρίο.



Ο 22χρονος διεθνής έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Σουτ στην κίνηση, ντρίμπλες, ψαλιδάκια, πάσες. Εν τέλει του απονεμήθηε και ο τίτλος του πολυτιμότερου παίκτη του τουρνουά. Μέσα από το video μπορεί κανείς να αντιληφθεί το πάθος, την άγνοια κινδύνου και το ηγετικό πνεύμα του 22χρονου χαφ που θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.



Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα τουρνουά Νέων όχι μόνο στη Σκανδιναβία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη με συμμετοχή χιλιάδων ποδοσφαιριστών και εκατοντάδων ομάδων! Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τον Ζαφείρη, παλαίμαχοι Νορβηγοί ποδοσφαιριστές όπως οι Έρικ Μίκλαντ, Τζον Κάριου, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και Στέφεν Ίβερσεν είχαν πάρει μέρος στο ξακουστό τουρνουά!