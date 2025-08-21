Το μήνυμα της Σάμσουνσπορ ενόψει Παναθηναϊκού: «Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας»

Τη στήριξη όλης της Τουρκίας έχει η Σάμσουνσπορ για το αποψινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ αντιμετωπίζει απόψε (21:00) η Σάμσουνσπορ, για τα play off του Europa League και όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα, έχει τη στήριξη όλης της Τουρκίας. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα.

Αναλυτικά:

Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας!

Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι όταν αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη…

Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τα μηνύματα στήριξης από τους φιλάθλους των αξιόλογων συλλόγων μας, μας γέμισαν περηφάνια και μας έκαναν ακόμα πιο ενωμένους.

Τώρα, ο μοναδικός μας στόχος είναι ένας: να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα δυνατό αποτέλεσμα και να τιμήσουμε τη χώρα μας.