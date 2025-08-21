Λεβαδειακός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα της πρεμιέρας με την Κηφισιά

Από σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Λεβαδειακού με την Κηφισιά τη Δευτέρα (25/08, 19:30), για την πρεμιέρα της Super League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (25/08, 19:30) ξεκινάει την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

H ομάδα μας δίνει το εναρκτήριο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής χρονιάς στο γήπεδό της και έχει ανάγκη τον κόσμο της από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Μαζί μπορούμε πάντα να πετύχουμε περισσότερα!

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1 & 3 10 € 4 (φιλοξενουμένων) 10 € 2 40 €

* Τα ΠΑΙΔΙΑ από το 2012 έτος γεννήσεως θα μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Κηφισιά, δωρεάν, στις θύρες 1 και 3.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE.

(Πέμπτη 10:00-14:00 και 18:00-19:30, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Σάββατο, Κυριακή 10:00-14:00// Δευτέρα-ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-19:30)

μέσω WEB

Και για τους φιλοξενούμενους, μέσω LINK.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα της Ticketmaster της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που θα δηλωθούν προς ταυτοποίηση στην εφαρμογή Ggr Wallet.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Ggr Wallet μέσω της επιλογής ‘’Event Tickets’’, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας. Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ggr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου. Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες. Η επιλογή ‘’Event Tickets’’ δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο. Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το ‘’skip’’ καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.