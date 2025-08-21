ΟΦΗ: Η ΕΠΣ Ηρακλείου θα τιμήσει τον Μιχάλη Μπούση

Η ΕΠΣΗ αποφάσισε να τιμήσει τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για την προσφορά του στο κρητικό ποδόσφαιρο.

Τη συμβολή του Μιχάλη Μπούση στην ανάπτυξη του κρητικού ποδοσφαίρου αναγνωρίζει η ΕΠΣ Ηρακλείου, η οποία αποφάσισε να τιμήσει τον ιδιοκτήτη τυο ΟΦΗ για την προσφορά του.

H πρόταση για τη βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ και αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου, και έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Η τιμητική διάκριση στον Μιχάλη Μπούση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης της ΕΠΣΗ, την Τρίτη 26 Αυγούστου, όπου θα διεξαχθούν και οι κληρώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-26.