Λανουά: «Ξένοι διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια και τη νέα σεζόν»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής πρόσθεσε ωστόσο ότι «γίνεται προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός τους»

Τη χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια και του νέου πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ, που αρχίζει σε λίγες ημέρες προανήγγειλε ο Στεφάν Λανουά.

Σε σεμινάριο διαιτησίας για τους εκπροσώπους του Τύπου ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θα έχουμε ξένους διαιτητές και του στα μεγάλα παιχνίδια και σίγα σιγά θα κάνουμε προσπάθεια να τους μειώσουμε. Πρέπει να μας εμπιστεύονται οι ομάδες και σιγά σιγά να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Ακόμη, έκανε λόγο για τιμωρίες των Ελλήνων ρέφερι σε περίπτωση κακών παιχνιδιών ενώ όπως είπε η ΕΠΟ έχει την πλήρη υποστήριξη της ΟΥΕΦΑ. «Θα υπάρχει τιμωρία των Ελλήνων διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια και θα κάθονται στον πάγκο. Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια.

Δεν με επηρεάζουν τα σχόλια που γίνονται. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Ήμουν και εγώ διαιτητής και το ξέρω. Απαντάμε μέσο του βίντεο της Τρίτης σε όλες τις επιθέσεις καταγγελίες των ομάδων. Δεν διαβάζω όλη μέρα στα σχόλια».

Όσον αφορά την ανακοίνωση ή τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων μέσω VAR, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ξένοι διαιτητές που ορίζονται στη χώρα μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο στις δικές τους λίγκες. Επομένως, μια τέτοια πρακτική μπορεί να καθιερωθεί μόνο εφόσον υπάρξει κεντρική οδηγία από την UEFA. Με Έλληνες διαιτητές θα μπορούσε να εφαρμοστεί, ωστόσο και πάλι αυτό θα γίνει αποκλειστικά αν ληφθεί σχετική απόφαση σε κεντρικό επίπεδο».

Τα 8 δευτερόλεπτα του τερματοφύλακα

Όπως έκανε γνωστό ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ ο τερματοφύλακας πλέον, θα μπορεί να έχει την μπάλα στην μπάλα μέχρι 8 δευτερόλεπτα. Στα πέντε ο διαιτητής θα σηκώνει τα χέρια του για του δείξει τον χρόνο και σε περίπτωση που δεν διώχνει την μπάλα έγκαιρα τότε θα δίνεται κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.