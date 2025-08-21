Μπαίνει σφήνα και αρπάζει τον Έζε από τα χέρια της Τότεναμ η Άρσεναλ

Εκεί που η Τότεναμ θεωρούσε δεδομένη τη μεταγραφή του Εμπερέτσι Έζε, η Άρσεναλ βγαίνει μπροστά και κόβει πρώτη το "νήμα"

Μία μέρα πριν την οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Πάλας και Τότεναμ, σε ένα Deal που θεωρούνταν δεδομένο, η αιώνια αντίπαλος, Άρσεναλ, βγαίνει μπροστά και "κλέβει" τον παίκτη μέσα από τα χέρια των "Σπιρουνιών".

Ο διακαής πόθος του Αρτέτα δε θα μπορούσε να καταλήξει στην συμπολίτισσα Τότεναμ και έτσι οι "κανονιέρηδες" αποφάσισαν την τελευταία στιγμή, ένεκα και του τραυματισμού του Χάβερτζ, να ξαναδούν ζεστά την υπόθεση του παίκτη. Σε μια φαινομενικά τελειωμένη υπόθεση, με όλα τα προγνωστικά να θέλουν τον Έζε να καταλήγει στην Τότεναμ, η Άρσεναλ κόβει πρώτη το νήμα και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κάνει δικό της τον Άγγλο, βγάζοντας από τα ταμεία της το ποσό των 77 εκ. ευρώ.