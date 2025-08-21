ΜΜΕ Κροατίας: «Είναι δυνατόν; Ο ΠΑΟΚ είναι η μαύρη γάτα μας – ποτέ κανείς δεν τον απέκλεισε»

Στην αρνητική προϊστορία των ομάδων της Κροατίας απέναντι στον ΠΑΟΚ, στέκονται τα ΜΜΕ της χώρας, ενόψει του σημερινού αγώνα (21/8 21:45) στο Ρουγιέβιτσα.

Αποστολή στην Κροατία

Ο Δικέφαλος δίνει τον πρώτο αγώνα των φετινών Play Off του Europa League στην Κροατία, απέναντι στην νταμπλούχο της χώρας, Ριέκα.

Τα ΜΜΕ της χώρας στέκονται στην αρνητική προϊστορία που έχουν οι κροάτικες ομάδες απέναντι στους Θεσσαλονικείς, τονίζοντας πως σε δέκα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ μετρά μόλις δύο ήττες.

«Είναι δυνατόν;! Ο ΠΑΟΚ είναι η «μαύρη γάτα» μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα κάνοντας αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούσαν επ΄ουδενί τη «διασταύρωση» με τους Θεσσαλονικείς.

Μία 15ετία γεμάτη ευχάριστες αναμνήσεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει «χαμογελάσει» σε όλες τις περιπτώσεις, απέναντι σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες της Κροατίας.

