Ζαφείρης: Ο πρώτος του προπονητής στη Γκρόρουντ αποκαλύπτει ότι από τα 16 του ήταν πνευματικά ανίκητος!

Από τα 16 του στα χιονισμένα γήπεδα της Νορβηγίας μέχρι το ντεμπούτο του με την Εθνική, ο Χρήστος Ζαφείρης απέδειξε ότι το ταλέντο δεν αρκεί χωρίς ψυχική αντοχή. Ο Έιρικ Κιένε, ο πρώτος προπονητής που τον εμπιστεύτηκε, αποκαλύπτει τα μυστικά της εξέλιξής του.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχοντας κάνει το «αγροτικό» του με την Β΄ ομάδα της Βαλερένγκα μπήκε στα 16 του κατευθείαν στα... βαθιά, αφού η Γκρόρουντ η οποία μετείχε στην Β΄ κατηγορία του νορβηγικού ποδοσφαίρου, αν και έδινε μάχη για την παραμονή της, του έδωσε χρόνο συμμετοχής. Τον Ιούλιο του 2020 ο διεθνής χαφ έκανε το ντεμπούτο του σε αναμέτρηση κόντρα στη Σόγκνταλ.



Αγωνίστηκε για μόλις επτά λεπτά, όμως δεν άργησε να καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα της νορβηγικής ομάδας. Στον πάγκο της Γκρόρουντ βρισκόταν ο Έρικ Κιένε, ο οποίος στα 29 του έκανε τα πρώτα του βήματα ως πρώτος προπονητής.



Ο νεόκοπος τεχνικός δεν άργησε να αντιληφθεί το ταλέντο του «Ζαφ». Πέντε χρόνια αργότερα και ενώ ο Ζαφείρης έχει καταγράψει 9 συμμετοχές με την Εθνική, διαπρέπει στη Σλάβια και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ, ο Έιρικ Κιένε εξήγησε ποια ήταν τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην... εκτόξευση του Χρήστου Ζαφείρη στη διετία που παρέμεινε στη Γκρόρουντ.

«Ο Χρήστος Ζαφείρης ήρθε στη Γκρόρουντ, παίζοντας στη B΄ κατηγορία σε ηλικία μόλις 16 ετών. Ήταν ο πιο μικρός. Δεν ήταν ούτε πολύ ψηλός, ούτε ο πιο γρήγορος ή ο πιο δυνατός από τους υπόλοιπους. Στις μέρες μας έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας, ανάμεσά τους και στη μεγάλη νίκη στο 'Γουέμπλεϊ' απέναντι στην Αγγλία.



Διέθετε πλούσιο τεχνικό ρεπερτόριο, όμως η μεγαλύτερη δύναμή του ήταν η ψυχική του αντοχή. Προσαρμόστηκε γρήγορα στο επίπεδο της κατηγορίας, ήταν πάντα ατρόμητος και πάντα έτοιμος να δοκιμάσει τη σωστή, δύσκολη επιλογή.



Έμπαινε δυνατά σε κάθε μονομαχία, δίχως καμία εξαίρεση. Ζητούσε συνεχώς την μπάλα — ακόμη κι όταν η απώλειά της θα μπορούσε να σημάνει... υποβιβασμό. Το έκανε και αμέσως μετά από κάποιο λάθος.



Σε κάθε προπόνηση εμφανιζόταν με πάθος, αστείρευτη θέληση και ακόρεστο κίνητρο. Ήταν περίεργος, πρόθυμος, ικανός στο να μαθαίνει συνεχώς και ικανός. Η ερώτηση είναι πως μπορείς να δημιουργήσεις πνευματικά ανθεκτικούς παίκτες μέσα από το παιδικό και νεανικό ποδόσφαιρο».