Ολυμπιακός: Στα υπόψη ο Αζόν για τρίτος φορ (vid)

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ιβάν Αζόν για τη θέση του τρίτου επιθετικού.

Για την απόκτηση ενός τρίτου φορ θα κινηθεί ο Ολυμπιακός και εκτός από τον Βραζιλιάνο Ταλίς, που η υπόθεσή του θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα, υπάρχει και η περίπτωση του Ιβάν Αζόν.

Ο 22χρονος φορ ανήκει στην Κόμο, αλλά δεν υπολογίζεται και οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Αν και αποκτήθηκε τον Μάριο από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Αζόν βρέθηκε προ ημερών κοντά στην Ίπσουϊτς, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, ενώ τον παίκτη εξετάζουν η Βαλένθια και η Αλμερία.

Αν προκριθεί η λύση του Αζόν, που δεν πιάνει θέση ξένου, σε αντίθεση με το Ταλίς, τότε θα μετρήσει και η καλή σχέση που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη διοίκηση της Κόμο, κάτι που φάνηκε και από τη μεταγραφή του Στρεφέτσα.

