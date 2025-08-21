Πρόεδρος Ιντεπεντιέντε: «Η ομάδα μας δεν είχε καμία σχέση με αυτό – Να τιμωρηθεί η Ουνιβερσιδάδ»

Το μήνυμά του έστειλε ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε Νέστορ Γκριντέτι για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν χθες, ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουνιβερσιδάδ.

Καμία ευθύνη για τα επεισόδια που έγιναν στο στάδιο Libertadores de América δεν φέρει η Ιντεπεντιέντε, όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου Νέστορ Γκριντέτι. Σε δήλωσή του στο TyC Sports μετά από τα βίαια επεισόδια στο ματς με την Ουνιβερσιδάδ για το Copa Sudamericana, έριξε το φταίξιμο στους Χιλιανούς οπαδούς.

«Η Ιντεπεντιέντε δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Η αρχή του προβλήματος και η συνέχισή του είναι σαφής, με μόνο ένα κοινό. Υπάρχουν 90 κρατούμενοι που είναι υποστηρικτές της Ουνιβερσιδάδ. Είναι προφανές. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ιντεπεντιέντε. Αν χρειαστεί να κατέβουμε στην Παραγουάη, θα το κάνουμε. Μια τιμωρία είναι κατάλληλη για τον χιλιανό σύλλογο και μια απαλλαγή από την ευθύνη για την Ιντεπεντιέντε», σημείωσε.