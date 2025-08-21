ΠΑΟΚ vs Κροατία: Μία 15ετία γεμάτη ευχάριστες αναμνήσεις

Δέκα φορές έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ ομάδες από την Κροατία, μετρώντας μόνο ευχάριστες αναμνήσεις στο παρελθόν.

Αποστολή στην Κροατία

Ουκ ολιγές είναι οι φορές, που ο Δικέφαλος έχει «μονομαχήσει» με ομάδες της Κροατίας, μετρώντας το απόλυτο, απέναντι σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Μάλιστα και οι δέκα αγώνες των Θεσσαλονικιών απέναντι σε Κροάτες καταγράφονται την τελευταία 15ετία. Η αρχή έγινε τη σεζόν 2010/11 όταν στον όμιλο του Europa League, τέθηκαν αντιμέτωποι με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ίδιο σκορ (1-0) και στις δύο αναμετρήσεις, νίκες που του έδωσαν και την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τη σεζόν 2015/16 ήρθε η «σειρά» της έτερης ομάδας του Ζάγκρεμπ, της Λοκομοτίβα, να αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο. Για τον 2ο προκριματικό του Europa League, οι Κροάτες επικράτησαν 2-1 στον πρώτο αγώνα, παρόλα αυτά στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έδειξε ποιος είναι το... αφεντικό, βάζοντας έξι γκολ (6-0), παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Τρίτη διαφορετική ομάδα από την Κροατία, η Ριέκα, η προσεχής αντίπαλος των «ασπρόμαυρων», τη σεζόν 2021/22 στα Play Off του Conference League. Η ισοπαλία της Τούμπας (1-1) άφησε «ανοιχτούς» λογαριασμούς, αλλά ο ΠΑΟΚ με... ηγέτη τον Ελ Καντούρι πήρε την πρόκριση μέσα στην Κροατία (0-2) για τους ομίλους εκείνης της σεζόν.

Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε δις στην Κροατία μέσα στη σεζόν 2023/24. Αρχικά για τα προκριματικά αντίπαλος ήταν η Χάιντουκ. Το 0-0 του Σπλιτ σε συνδυασμό με το εύκολο 3-0 της Θεσσαλονίκης έδωσε το «εισιτήριο» στον ΠΑΟΚ για τον όμιλο, από όπου πέρασε ως πρώτος μπροστά από την Άιντραχτ, για να αντιμετωπίσει στους «16» ξανά τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Το 2-0 του Μάξιμιρ δεν έδινε πολλές πιθανότητες πρόκρισης, παρόλα αυτά με μία «κυριαρχική» εμφάνιση στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ «φιλοδώρησε» με πέντε γκολ (5-1) την πρωταθλήτρια Κροατίας, πηγαίνοντας στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε από την Μπριζ.

Αναλυτικά οι αγώνες του ΠΑΟΚ απέναντι σε Κροάτες: