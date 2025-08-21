Ελλάς Σύρου: «Ευχαριστούμε για τη φωνή, τη δύναμη και την παρουσία σας!»

Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ελλάς Σύρου, για τους φιλάθλους που βρέθηκαν χθες στο Ζηρίνειο.

Ιστορική πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η Ελλάς Σύρου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο Ζηρίνειο, στην Κηφισιά. Ωστόσο, 400 Συριανοί βρέθηκαν στις κερκίδες και χειροκρότησαν την ομάδα, με την ΠΑΕ να ευχαριστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ εκφράζει από καρδιάς ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους εσάς που βρεθήκατε δίπλα μας στον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας!

Περισσότεροι από 400 φίλοι μας ταξίδεψαν και έδωσαν το παρών στην Κηφισιά, σε μια δύσκολη μέρα και ώρα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή τους.

Η παρουσία και το χειροκρότημά σας μας γέμισαν περηφάνια και δύναμη. Η δική σας στήριξη είναι το πιο πολύτιμο “όπλο” μας για τη συνέχεια.

Μαζί ξεκινήσαμε – μαζί θα συνεχίσουμε! Στηρίζουμε την ομάδα μας με κάθε τρόπο και κρατάμε ζωντανό το όνειρο!