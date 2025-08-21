Λορέντσο Λεπόρε στο SDNA: «Ο winner Καλάμπρια θα βγάλει το 100% της αξίας του στον Παναθηναϊκό»

O γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ δίνει πέντε απαντήσεις στο SDNA για τον Ντάβιντε Καλάμπρια με επίκεντρο το μεταγραφικό…δρομολόγιο «Μίλαν – Παναθηναϊκός».

Ο new entry, Ντάβιντε Καλάμπρια, σήκωσε μανίκια στο Κορωπί και συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού εν όψει των δύο αγώνων με την Σαμσουνσπόρ για τα play offs του Europa League.

Για τον 28χρονο δεξιό μπακ των 272 συμμετοχών με τη φανέλα της Μίλαν και μέχρι πρότινος αρχηγό των «ροσονέρι», απάντησε σε πέντε ερωτήματα του SDNA o γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Λορέντσο Λεπόρε (SportItalia TV – Balkansports.com – spaceviola.com)

«Τακτική πειθαρχία και αφοσίωση στους στόχους»

1) Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά (συν - πλην) του Ντάβιντε Καλάμπρια:

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής με έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα και νοοτροπία νικητή. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η συνέπειά του, η τακτική πειθαρχία και η αφοσίωση στους στόχους της ομάδας.

Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι η σωματική δύναμη, ο σταθερά καλός ρυθμός και η ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους στο γήπεδο.

Αν υπάρχει μειονέκτημα, θα έλεγα πως κατά καιρούς θυσιάζει το προσωπικό του ταλέντο για το συλλογικό καλό, αλλά αυτό είναι επίσης κάτι που τον καθιστά αξιόπιστη επιλογή για κάθε προπονητή».

«Δεν αποχώρησε λόγω έλλειψης ποιότητας από τη Μίλαν»

2) Για τους λόγους του "game over" στη Μίλαν όπου ανδρώθηκε κι έφτιαξε το όνομά του:

«Στη Μίλαν ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά υψηλός, με κορυφαίους διεθνείς παίκτες να παλεύουν για τη θέση του βασικού.

Η στρατηγική και το βάθος του συλλόγου στη θέση του δεξιού μπακ τον δυσκόλεψαν να έχει τον σταθερό χρόνο παιχνιδιού που του άξιζε και μπορούσε να έχει.

Η αποχώρησή του δεν οφειλόταν σε έλλειψη ποιότητας, αλλά μάλλον σε θέμα χρόνου και προτεραιοτήτων του συλλόγου.

Η Μπολόνια τον απέκτησε για λίγους μήνες ως μια ευκαιρία, και στη συνέχεια ο σύλλογος επέλεξε έναν νεότερο ηλικιακά δεξιό μπακ».

«Ήθελε ηγετικό ρόλο σε κλαμπ εκτός Ιταλίας»

3) Για το εάν υπήρξαν προτάσεις από άλλες ιταλικές ομάδες για την απόκτησή του την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο;

«Ναι, υπήρξε ενδιαφέρον από αρκετές ιταλικές ομάδες, ειδικά από κλαμπ που τερμάτισαν στη μέση της βαθμολογίας στη Serie A που αναγνώρισαν την εμπειρία και την αξία του.

Ωστόσο, η ευκαιρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο εξωτερικό ήταν τελικά πιο ελκυστική, τόσο για την προσωπική του ανάπτυξη, όσο και για τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες».

«Θα προσαρμοστεί γρήγορα στον Παναθηναϊκό»

4) Για την προσαρμογή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το κατά πόσον θα καταφέρει να…κουμπώσει με τον Παναθηναϊκό:

«Έχει όλα τα προσόντα για να προσαρμοστεί γρήγορα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η νοοτροπία, ο επαγγελματισμός και η ευελιξία του θα του επιτρέψουν να έχει άμεσο αντίκτυπο στον Παναθηναϊκό.

Με το πάθος των οπαδών και τη φιλοδοξία του συλλόγου, αυτό το περιβάλλον θα τον βοηθήσει να δείξει το 100% της αξίας του. Είναι ο τύπος του παίκτη που ευδοκιμεί υπό την ευθύνη, και στην Ελλάδα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να το αποδείξει».

«Υπάρχει σεβασμός στην Ιταλία για τον Παναθηναϊκό»

5) Για το πως υποδέχτηκαν στην Ιταλία την είδηση της αποχώρησής του για πρώτη φορά από τη χώρα και της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό:

«Θεωρήθηκε πράγματι έκπληξη, κυρίως επειδή πολλοί περίμεναν να παραμείνει στη Serie A. Ωστόσο, σχολιάστηκε επίσης θετικά, δεδομένου πως υπάρχει σεβασμός για τον Παναθηναϊκό ως ιστορικό ελληνικό σύλλογο.

θα έχει την ευκαιρία να είναι μια σημαντική προσωπικότητα σε μια νέα ομάδα που αγωνίζεται για τίτλους και διακρίσεις στην Ευρώπη.

Στην Ιταλία το deal με τον Παναθηναϊκό ερμηνεύτηκε ως ένα γενναίο και φιλόδοξο βήμα στην καριέρα του».