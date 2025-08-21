Ξεκινάει η «μάχη» των playoffs του Conference League

Το πρόγραμμα των αγώνων των playoffs του Conference League και οι "μάχες" για ένα εισιτήριο στην League Phase της διοργάνωσης

48 ομάδες διεκδικούν τη θέση τους στα playoffs του Conference League. Οι πρώτες αναμετρήσεις της τελικής φάσης των προκριματικών θα κρίνουν κατά πολύ το ποιες ομάδες θα μπουν στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι 24 ομάδες που θα αποκλειστούν σε αυτή τη φάση, διακόπτουν την ευρωπαϊκή τους διαδρομή για τη σεζόν 2025/26. Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Conference League:

Πέμπτη 21/8

19:00 Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) - Μάιντς (Γερμανία)

20:00 Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) - RFS (Λετονία)

20:00 Γκιορ (Ουγγαρία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

20:00 Χάκεν (Σουηδία) - Κλουζ (Ρουμανία))

20:00 Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) - Ομόνοια (Κύπρος)

20:45 Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

21:00 Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) - Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

21:00 Ντρίτα (Κόσοβο) - Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)

21:00 Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) - Νόα (Αρμενία)

21:00 Στρασμπούρ (Γαλλία) - Μπρόντμπι (Δανία)

21:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) - Σερβέτ (Ελβετία)

21:00 Αντερλεχτ (Βέλγιο) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

21:00 Τσέλιε (Σλοβενία) - Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)

21:00 Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Αλκμααρ (Ολλανδία)

21:00 Πολισία (Ουκρανία) - Φιορεντίνα (Ιταλία)

21:00 Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) - Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)

21:00 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Ρίγα FC (Λετονία)

21:15 Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

21:15 Λοζάνη (Ελβετία) - Μπεσίκτας (Τουρκία)

21:45 Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία)

22:00 Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)

22:00 Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Άρντα Καρντζαλί (Βουλγαρία)

22:00 Χιμπέρνιαν (Σκωτία) - Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

22:00 Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Οι ρεβάνς θα γίνουν 27 και 28 Αυγούστου.